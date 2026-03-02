El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, Cartaya se prepara para un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con buena visibilidad. A medida que avance el día, las nubes irán aumentando, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera un predominio de nubes altas y un cielo más cubierto.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 19 grados . Por la mañana, se registrarán temperaturas frescas, comenzando en torno a los 11 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 8 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a subir, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente más cálido y agradable.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 93% a primera hora y disminuyendo gradualmente hasta un 65% en las horas centrales de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente cuando las temperaturas alcancen su punto máximo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 22 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad hasta las 13:00 horas. Sin embargo, a partir de las 13:00 horas, la probabilidad de lluvia aumenta al 20%, alcanzando un 75% entre las 19:00 y 01:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día comience seco, es posible que se produzcan lluvias por la tarde y noche, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar preparados con paraguas o impermeables.

En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un inicio soleado y cálido, con un aumento de nubes y la posibilidad de lluvias por la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones cambiantes y disfrutar de las horas de sol antes de que las nubes y la lluvia hagan su aparición.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.