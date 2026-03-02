El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales de la tarde. Este incremento en la temperatura, combinado con la baja probabilidad de precipitaciones, que se mantiene en un 0% durante todo el día, sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 9 y 24 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 14 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día, alcanzando picos de 40 km/h en la tarde. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable ante el aumento de la temperatura, pero también es importante tener precaución, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede sentirse más fuerte.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar intervalos nubosos, aunque sin afectar significativamente la claridad del día. Las nubes altas que se prevén no traerán consigo precipitaciones, pero podrían ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer, que se espera para las 19:17. La combinación de un cielo parcialmente nublado y la puesta de sol promete ser un momento pintoresco para los habitantes de Carmona.

En resumen, el tiempo de hoy en Carmona será mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado. La ausencia de lluvias y la presencia de intervalos nubosos hacia la tarde hacen de este un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, así como para contemplar la belleza del atardecer en esta histórica localidad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.