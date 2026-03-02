El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, se presenta en Camas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , con un ligero descenso a 10 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 78% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 42% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en la mañana, pero se tornará más confortable a medida que la temperatura suba.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 19 km/h en las horas centrales del día, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de intervalos nubosos, aunque no se anticipa que esto afecte significativamente la claridad del cielo. La probabilidad de tormentas también es nula en las primeras horas, aumentando ligeramente a un 25% entre las 13:00 y las 19:00, pero sin indicios de que se materialicen.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:19.

En resumen, el día en Camas se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Se recomienda aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de un día pleno en la naturaleza o en compañía de amigos y familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.