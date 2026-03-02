El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, el tiempo en Cabra se presenta mayormente despejado a lo largo de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 20 grados . Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando una temperatura de 11 grados a las 00:00 horas y subiendo gradualmente hasta llegar a los 20 grados hacia la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura continúe en ascenso, alcanzando los 19 grados a la hora del almuerzo y llegando a un máximo de 20 grados a las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la temperatura comenzará a descender lentamente, situándose en torno a los 17 grados a las 18:00 horas y cerrando el día con 12 grados a las 23:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo a un 49% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura podría ser notable, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 30 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día ventoso, especialmente si planean actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvia. Sin embargo, a partir de la tarde, existe una probabilidad del 35% de intervalos nubosos, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque no se anticipa que esto afecte significativamente la claridad del cielo.

En resumen, el día en Cabra se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables. Se aconseja a los ciudadanos que aprovechen el buen tiempo, manteniendo en cuenta la posibilidad de un viento fuerte en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.