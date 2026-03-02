El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 22 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados, pero a medida que avance el día, se alcanzarán máximas de hasta 22 grados en las horas más cálidas.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 86% a las 6 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad disminuirá gradualmente, estabilizándose en torno al 46% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más agradable y cómodo para las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, el viento será ligero, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h, pero por la tarde, se intensificará, con ráfagas que podrían llegar a los 61 km/h. Esta brisa puede ser refrescante, especialmente durante las horas más cálidas, aunque se recomienda precaución en áreas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad entre las 19:00 y 21:00 horas. A pesar de esto, la mayor parte del día se mantendrá seco y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para salir a pasear, disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más intensas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.