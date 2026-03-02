El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 93% a las 07:00, pero irá disminuyendo a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 47% por la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será fresca y algo húmeda, las condiciones se tornarán más confortables conforme se acerque la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. Este viento ligero será ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas al aire libre.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. Sin embargo, existe una probabilidad del 25% de tormentas entre las 13:00 y las 19:00, aunque las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialicen. Por la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer a las 19:19.

La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves hace de este día una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. Los residentes de Bormujos pueden aprovechar para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en los parques locales. La jornada se perfila como ideal para disfrutar de un picnic o una reunión familiar al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán favorables.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.