El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, Bailén se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados a la 1 de la madrugada y los 10 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 4 de la tarde, con 20 grados . Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 33% y el 85% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de calor moderada en las horas más cálidas.

El viento será un factor notable hoy, con rachas que alcanzarán hasta 40 km/h en las horas de la tarde, especialmente desde el sureste. La dirección del viento variará a lo largo del día, comenzando desde el sur y moviéndose hacia el este, lo que podría generar un ambiente fresco en las primeras horas de la mañana, pero que se tornará más cálido conforme avance el día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, hay una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, con un 35% de probabilidad entre la 1 y las 7 de la tarde, y un 5% entre las 7 y la 9 de la noche. A pesar de esto, la probabilidad de que se materialicen es baja, por lo que es recomendable disfrutar de las actividades al aire libre.

La puesta de sol se producirá a las 19:09, marcando el final de un día que, aunque comenzará fresco, se tornará cálido y agradable, ideal para paseos y actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará de este día una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de la vida en la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.