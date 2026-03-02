El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, Baeza se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10°C a las 9°C. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9°C, con una humedad relativa que comenzará en un 72% y descenderá ligeramente a medida que el día progrese.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 18°C en las horas centrales del día. La humedad seguirá disminuyendo, lo que contribuirá a una sensación de calidez más agradable. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con intervalos de poco nuboso a nuboso, especialmente en las horas de la tarde y la noche. A pesar de esta variación en el cielo, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que los residentes de Baeza podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 33 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. A lo largo del día, la racha máxima de viento podría llegar a los 57 km/h, por lo que se recomienda tener precaución, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de tormenta en la tarde, aunque sigue siendo muy baja. La probabilidad de precipitación también se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que el sol se ponga a las 19:08, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12°C por la noche. La humedad aumentará nuevamente, llegando a un 70% al final del día. En resumen, Baeza disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.