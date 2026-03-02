El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 2 de marzo de 2026, Baena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que aparecerán en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, se espera que las condiciones se mantengan favorables, con predominancia de cielos despejados y poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.
Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 21 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 8 grados, pero a medida que avance el día, se espera un aumento gradual, alcanzando los 21 grados en las horas centrales. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera brisa, con vientos predominantes del sur que alcanzarán velocidades de hasta 24 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en los momentos de mayor viento.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo a un 28% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se presentará más seca y cómoda, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades durante la mayor parte del día, lo que significa que no se esperan lluvias.
A partir de la tarde, la situación meteorológica comenzará a cambiar ligeramente. Aunque las probabilidades de tormenta son bajas, se prevé un aumento en la nubosidad hacia la noche, con intervalos nubosos que podrían aparecer. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia la noche.
En resumen, Baena disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para salir y disfrutar de actividades al aire libre. Los vientos suaves y las temperaturas agradables harán que sea un día perfecto para pasear por la ciudad o disfrutar de un almuerzo en una terraza. A medida que se acerque la noche, se recomienda llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas comenzarán a bajar.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.
