El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, Ayamonte se despertará con un cielo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C a la medianoche y los 10°C a las 4 de la mañana, proporcionando un inicio fresco para el día. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10-12°C, con una ligera brisa del norte que alcanzará velocidades de hasta 7 km/h.

A partir de las 6 de la mañana, el cielo comenzará a presentar intervalos nubosos, y la temperatura se estabilizará en torno a los 9°C. La humedad relativa será alta, alcanzando el 97% a las 6 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor. Durante la mañana, no se prevén precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un ambiente mayormente seco.

Sin embargo, a medida que el día avanza, se espera un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. A partir de la tarde, especialmente entre las 1 y las 7 de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 50% entre la 1 y las 7 de la tarde, y un 90% entre las 7 y la 9 de la noche. Esto sugiere que es probable que se produzcan lluvias escasas, acompañadas de intervalos nubosos y un cielo cubierto.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 18°C a las 4 de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el aumento de la nubosidad y el viento, que soplará del sur a velocidades que oscilarán entre 21 y 24 km/h, con rachas que podrían superar los 30 km/h en momentos puntuales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15°C a las 8 de la tarde. La humedad relativa también comenzará a aumentar, alcanzando el 91% hacia las 9 de la noche. Las condiciones de viento se mantendrán activas, lo que podría generar una sensación de frío al caer la noche.

En resumen, Ayamonte experimentará un día con un inicio tranquilo y fresco, pero se recomienda estar preparado para la llegada de lluvias y un cielo cubierto en la tarde y noche. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir más tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.