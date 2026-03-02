El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, Arahal se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta el anochecer, el cielo permanecerá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de una luminosidad óptima y temperaturas agradables. Durante las primeras horas del día, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más tempranas, antes de comenzar a ascender.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 16 grados hacia el mediodía, y continúe aumentando hasta llegar a un máximo de 21 grados en las horas de la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 80% en la madrugada y bajará hasta un 40% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 14 km/h. A medida que el día avanza, se prevé que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h en la tarde. Este viento fresco será un alivio ante el aumento de temperatura, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar del día.

La puesta de sol se producirá a las 19:17, marcando el final de un día que promete ser soleado y cálido. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una reunión con amigos o simplemente relajarse en un parque. En resumen, Arahal disfrutará de un día espléndido, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte, será refrescante.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.