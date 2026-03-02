El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en la tarde, con intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 70% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante ese periodo.

Las temperaturas oscilarán entre los 7°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 22°C en la tarde, proporcionando un ambiente templado y agradable. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose alrededor de los 12°C. La sensación térmica puede verse afectada por el viento, que soplará desde el este con velocidades que alcanzarán hasta los 30 km/h en las horas más cálidas del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondarán el 91% al amanecer. Esto puede generar una sensación de bochorno, aunque se espera que la humedad disminuya a medida que avanza el día, estabilizándose en torno al 60% por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el este, con rachas que podrían llegar a ser intensas, especialmente en la tarde. Las velocidades del viento oscilarán entre 5 y 30 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

A lo largo del día, el cielo pasará de estar despejado a poco nuboso, y finalmente a muy nuboso hacia la tarde y la noche. Las condiciones meteorológicas sugieren que, aunque la mañana será ideal para actividades al aire libre, es prudente estar preparado para un cambio en el tiempo a medida que se acerque la tarde.

En resumen, Andújar disfrutará de un inicio de día soleado y cálido, pero se recomienda estar atento a la evolución del tiempo, ya que las lluvias podrían hacer su aparición en horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.