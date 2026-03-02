El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, Almonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un ligero descenso en la humedad, que se espera que baje a un 49% hacia la tarde. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias.

El viento soplará predominantemente del noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde, alcanzando rachas de hasta 39 km/h. Este viento fresco puede ser un alivio ante el aumento de las temperaturas, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será nula durante la mayor parte del día, aunque se prevé un leve aumento en la probabilidad de lluvia en la tarde, con un 30% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialicen lluvias significativas.

La tarde se presentará con un cielo poco nuboso a nuboso, especialmente hacia el final del día, cuando se espera que el cielo se cubra ligeramente con nubes altas. A pesar de esto, las condiciones seguirán siendo favorables para disfrutar de actividades al aire libre hasta el ocaso, que se producirá a las 19:21 horas.

En resumen, el tiempo en Almonte para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables y cielos despejados. Se recomienda llevar ropa ligera y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.