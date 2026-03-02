El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera que las nubes aumenten, especialmente en la tarde, donde se prevé un cielo nuboso y cubierto hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 19 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta un 64% en la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. A medida que la temperatura sube, la humedad se estabiliza, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que alcanzarán hasta los 33 km/h en las horas centrales del día. Este viento puede ser notable, especialmente en áreas abiertas, y podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance la jornada, lo que podría influir en la sensación térmica.

En lo que respecta a la precipitación, no se esperan lluvias significativas a lo largo del día. Sin embargo, hay una probabilidad del 20% de que se produzcan algunas lluvias ligeras entre las 13:00 y las 19:00 horas, aumentando a un 65% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque el día comenzará seco, es posible que se presenten algunas lluvias por la tarde y noche, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar preparados.

La probabilidad de tormentas es baja durante la mayor parte del día, pero también se incrementa en la franja horaria de la tarde-noche, coincidiendo con el aumento de la nubosidad. Por lo tanto, es aconsejable que quienes planeen actividades al aire libre consideren la posibilidad de cambios en el tiempo y lleven consigo un paraguas o impermeable.

En resumen, Aljaraque experimentará un día variado en cuanto a condiciones meteorológicas, comenzando con cielos despejados y temperaturas agradables, pero con un cambio hacia un tiempo más nublado y potencialmente lluvioso en las horas de la tarde y noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.