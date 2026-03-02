El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, La Algaba disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados , con una ligera brisa del noreste que alcanzará velocidades de hasta 12 km/h. La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% a primera hora, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Este incremento se verá acompañado de una disminución en la humedad, que bajará a niveles más cómodos, alrededor del 41% hacia la tarde. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir de la tarde, se prevén intervalos nubosos que podrían aparecer, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Durante este periodo, la probabilidad de precipitación aumentará hasta un 30%, aunque las posibilidades de tormenta se mantendrán en un 0% durante la mañana y la primera parte de la tarde. A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia la noche.

El viento, que soplará mayormente del noreste, alcanzará su máxima velocidad de 36 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde. A medida que el sol se ponga a las 19:18, las temperaturas comenzarán a bajar rápidamente, y se espera que la noche sea más fresca, con mínimas que rondarán los 11 grados .

En resumen, La Algaba experimentará un día mayormente soleado con temperaturas agradables, ideal para disfrutar del aire libre, aunque se recomienda estar atentos a la posibilidad de nubes y ligeras lluvias en la tarde. La combinación de un tiempo templado y un viento moderado hará que sea un día placentero para los residentes y visitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.