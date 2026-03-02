El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados hacia las 10:00 horas, proporcionando un inicio de día fresco pero cómodo.

A lo largo de la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las primeras horas y al caer la tarde. La humedad relativa, que se situará en torno al 46% al mediodía, contribuirá a que el ambiente se sienta fresco, pero no incómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 27 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 53 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es importante tener en cuenta estas rachas si se planea realizar actividades al aire libre, ya que podrían afectar la estabilidad de objetos ligeros.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de nubosidad, aunque no se anticipan cambios significativos en las condiciones meteorológicas. La probabilidad de tormentas es igualmente baja, con un 10% de probabilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que cualquier actividad al aire libre debería desarrollarse sin inconvenientes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia las 22:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:10 horas. En resumen, el día de hoy en Alcalá la Real se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con condiciones climáticas favorables y sin riesgo de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.