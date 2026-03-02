El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 76% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 49% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se hará más notable a medida que la humedad disminuya. Las condiciones de viento también serán favorables, con vientos predominantes del norte y noreste, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h en las horas más activas. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde.

A partir de la tarde, se prevén intervalos nubosos, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es baja, con un 20% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 10% entre las 19:00 y la 01:00. Esto significa que, aunque podrían aparecer algunas nubes, es poco probable que se produzcan lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 10 grados a las 21:00 horas. La sensación térmica se verá afectada por la disminución de la humedad y la presencia de vientos suaves, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca. El ocaso se producirá a las 19:18, marcando el final de un día mayormente soleado y agradable.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una baja probabilidad de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones meteorológicas son propicias para salir y disfrutar de la naturaleza.

