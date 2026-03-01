El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 97% al amanecer. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 20 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

El viento soplará predominantemente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 14 km/h. En las primeras horas, se registrará una brisa suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. La racha máxima de viento se prevé que alcance los 27 km/h, especialmente en las horas de la tarde, aunque no se anticipan condiciones adversas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá a los habitantes de Utrera disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, especialmente después de las nieblas matutinas que se disiparán rápidamente, dejando un panorama claro y soleado.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La humedad relativa también disminuirá, situándose en torno al 62% al caer la noche. El ocaso se producirá a las 19:17, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado.

En resumen, Utrera disfrutará de un día de clima primaveral, ideal para paseos y actividades al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de la vida en la ciudad.

