El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Úbeda según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 1 de marzo de 2026, la ciudad de Úbeda se prepara para un día mayormente despejado, con intervalos nubosos que se presentarán principalmente en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.
Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 17 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 5 grados a las 07:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 17 grados a las 16:00 horas, lo que hará que la tarde sea bastante cálida y propicia para actividades al aire libre.
La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 100% a las 06:00, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en torno al 60% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.
En cuanto al viento, se registrarán vientos del sur con velocidades que oscilarán entre 15 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se presentarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas. Este viento del sur aportará un ligero aumento en la temperatura, haciendo que la sensación térmica sea más cálida.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Úbeda pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos, actividades al aire libre o simplemente disfrutar de un café en una terraza.
El orto se producirá a las 07:45 y el ocaso a las 19:07, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de la belleza de Úbeda, con un tiempo favorable que invita a salir y aprovechar el entorno.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.
