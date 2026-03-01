El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 1 de marzo de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 21 grados hacia la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 90% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avance la jornada, la humedad se situará en torno al 44% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort, especialmente con el aumento de la temperatura.
En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del este, con velocidades que variarán entre 10 y 17 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con valores de hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Sin embargo, en las horas más tranquilas, especialmente por la mañana, el viento será más suave, lo que permitirá disfrutar de un ambiente sereno.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La ausencia de nubes también permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo de este un día perfecto para paseos y reuniones al aire libre.
A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 19:18 horas, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol. La transición hacia la noche traerá consigo un descenso en las temperaturas, que se situarán alrededor de los 12 grados hacia las 23:00 horas, manteniendo un ambiente fresco y agradable.
En resumen, el día de hoy en Tomares se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.
- Una inmersión en la Edad Media: el Castillo de Almodóvar abre sus puertas para revivir la historia
- Detenido el presunto autor del apuñalamiento a un joven de 23 años en El Carpio
- El Ayuntamiento de Cabra autoriza la instalación de una empresa de frío industrial que creará 50 nuevos empleos
- Senderismo en Córdoba: la ruta que esconde un puente romano poco conocido (y que puedes hacer en una mañana)
- Abre en Córdoba un nuevo paraíso para los celíacos: una panadería con una carta íntegra con productos sin gluten
- Montilla implanta un GPS en el autobús urbano para que los ciudadanos conozcan su ubicación en tiempo real
- Ximénez Iluminación elige Aguilar de la Frontera para su nuevo centro logístico en la A-304
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente