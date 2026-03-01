El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

Hoy, 1 de marzo de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 21 grados hacia la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 90% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avance la jornada, la humedad se situará en torno al 44% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort, especialmente con el aumento de la temperatura.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del este, con velocidades que variarán entre 10 y 17 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con valores de hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Sin embargo, en las horas más tranquilas, especialmente por la mañana, el viento será más suave, lo que permitirá disfrutar de un ambiente sereno.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La ausencia de nubes también permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo de este un día perfecto para paseos y reuniones al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 19:18 horas, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol. La transición hacia la noche traerá consigo un descenso en las temperaturas, que se situarán alrededor de los 12 grados hacia las 23:00 horas, manteniendo un ambiente fresco y agradable.

En resumen, el día de hoy en Tomares se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.