El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 21 grados hacia la tarde, lo que sugiere un día agradable y templado.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 90% al amanecer, pero irá disminuyendo a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 50% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, especialmente en las horas más cálidas. No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que es ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este a velocidades que oscilarán entre los 10 y 29 km/h, siendo más intenso en las horas centrales del día. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde. Las rachas máximas se registrarán alrededor de las 12:00 y 13:00, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en espacios abiertos.

A medida que el día avance, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los habitantes de San Juan de Aznalfarache disfruten de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 19:18. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar la belleza del entorno natural y urbano.

En resumen, el tiempo de hoy en San Juan de Aznalfarache se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una reunión con amigos o simplemente relajarse en casa con las ventanas abiertas. Con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia, es un día ideal para aprovechar al máximo el inicio de marzo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.