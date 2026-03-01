El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Puente Genil se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 87% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 44% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, la sensación térmica podría ser un poco más cálida a medida que la humedad disminuye. No se prevén precipitaciones, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante, especialmente en las horas más cálidas. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos o deportes.

A medida que el sol se eleva en el horizonte, se espera que la salida del sol ocurra a las 07:50, brindando luz natural desde temprano. El ocaso, por su parte, se producirá a las 19:13, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz diurna. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos de Puente Genil.

En resumen, el tiempo de hoy en Puente Genil se presenta como una oportunidad perfecta para salir y disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día primaveral, que promete ser uno de esos días memorables en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.