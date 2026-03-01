El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, se presenta en Priego de Córdoba con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas sean frescas, especialmente en las primeras horas del día, donde se espera que la temperatura oscile entre los 5 y 9 grados .

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que rondarán entre los 4 y 12 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable. La humedad relativa, que se mantendrá alta en las primeras horas, comenzará a descender, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo a medida que el día avance.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Sin embargo, hay una ligera posibilidad de tormentas en la franja horaria de la tarde, aunque con un porcentaje muy bajo, del 5%, lo que sugiere que es poco probable que se materialicen. Por lo tanto, los habitantes de Priego de Córdoba pueden planificar sus actividades sin temor a que el tiempo les juegue una mala pasada.

La tarde se presentará con temperaturas agradables, alcanzando los 16 grados , y el viento se intensificará ligeramente, con ráfagas que podrían llegar hasta los 27 km/h, especialmente en las zonas más abiertas. Esto podría generar una sensación de frescura, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre durante las horas de la tarde.

El ocaso se producirá a las 19:10, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, cerrando el día con un ambiente fresco y despejado. En resumen, el tiempo de hoy en Priego de Córdoba será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.