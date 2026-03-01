El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

Hoy, 1 de marzo de 2026, Pozoblanco se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 75%. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, llegando a los 6 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. La humedad relativa también experimentará una ligera disminución, situándose en torno al 57% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 12 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento aumentará, alcanzando rachas de hasta 24 km/h en la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Pozoblanco podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. Con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y vientos moderados, será un día ideal para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque. La puesta de sol se espera para las 19:12, ofreciendo un hermoso espectáculo natural que culminará un día perfecto.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.