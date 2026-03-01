El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 10 grados a la hora del almuerzo.

La nubosidad comenzará a aumentar ligeramente en las horas de la tarde, pero en general, el día se caracterizará por un predominio de cielos poco nubosos. Las temperaturas irán en ascenso, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día, lo que hará que la sensación térmica sea bastante agradable. Sin embargo, hacia el final de la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 16 grados hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 94% en la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 68% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A pesar de la alta humedad, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, especialmente en las primeras horas de la mañana, con velocidades que alcanzarán hasta 7 km/h desde el este. A medida que avance el día, el viento se tornará más variable, con rachas que oscilarán entre 8 y 14 km/h, predominando la dirección noreste. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas.

La salida del sol está prevista para las 07:52, mientras que el ocaso se producirá a las 19:15, lo que permitirá disfrutar de un día largo y luminoso. En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy se presenta como ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y cielos mayormente despejados, lo que invita a disfrutar de la naturaleza y de la vida en la calle.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.