El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Los Palacios y Villafranca según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 1 de marzo de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 10 y 22 grados . Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, alcanzando los 22 grados, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 54% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca, la sensación térmica mejorará a medida que el día avance, haciendo que la tarde sea más agradable y propicia para disfrutar de paseos o eventos al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 26 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Sin embargo, se recomienda precaución en áreas expuestas, ya que el viento puede ser más intenso en ciertos momentos.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos familiares, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.
A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los colores del atardecer se aprecien en todo su esplendor. La puesta de sol está programada para las 19:17 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no querrán perderse.
En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.
