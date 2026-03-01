El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Osuna según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 1 de marzo de 2026, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. La temperatura al amanecer se sitúa en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas posteriores, pero se espera que a medida que avance el día, la temperatura alcance un máximo de 18 grados en la tarde.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 50% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco al inicio, se sentirá más cómodo a medida que la temperatura suba y la humedad baje.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 19 y 33 km/h en las primeras horas, aumentando a 41 km/h hacia el final de la tarde. Esta brisa puede ser refrescante, especialmente durante las horas más cálidas, pero también se recomienda precaución para aquellos que realicen actividades al aire libre, ya que las ráfagas pueden ser más intensas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvia. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o participar en eventos al aire libre.
A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 19:14, ofreciendo un espectáculo visual con la caída del sol en un cielo despejado. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 14 grados hacia el final del día.
En resumen, el tiempo en Osuna para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el día para salir y disfrutar del buen tiempo, teniendo en cuenta la brisa que puede hacer que la sensación térmica sea más fresca en ciertos momentos.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.
