El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Morón de la Frontera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 1 de marzo de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan favorables, con cielos despejados y temperaturas que alcanzarán un máximo de 19 grados en las horas centrales del día.
La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 91%, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 60% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más agradable y cómodo para las actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 7 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en espacios abiertos. Este viento, aunque moderado, aportará una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.
No se anticipan precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Morón de la Frontera pueden disfrutar de un día sin interrupciones por el tiempo. Esta ausencia de lluvia, combinada con el cielo despejado, hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 15 grados hacia las 20:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 19:15, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes podrán apreciar en un cielo despejado.
En resumen, el día de hoy en Morón de la Frontera se presenta como una jornada primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia al aire libre sea placentera. Es un momento perfecto para disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.
- Una inmersión en la Edad Media: el Castillo de Almodóvar abre sus puertas para revivir la historia
- Detenido el presunto autor del apuñalamiento a un joven de 23 años en El Carpio
- El Ayuntamiento de Cabra autoriza la instalación de una empresa de frío industrial que creará 50 nuevos empleos
- Senderismo en Córdoba: la ruta que esconde un puente romano poco conocido (y que puedes hacer en una mañana)
- Abre en Córdoba un nuevo paraíso para los celíacos: una panadería con una carta íntegra con productos sin gluten
- Montilla implanta un GPS en el autobús urbano para que los ciudadanos conozcan su ubicación en tiempo real
- Ximénez Iluminación elige Aguilar de la Frontera para su nuevo centro logístico en la A-304
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente