El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

Hoy, 1 de marzo de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan favorables, con cielos despejados y temperaturas que alcanzarán un máximo de 19 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 91%, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 60% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más agradable y cómodo para las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 7 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en espacios abiertos. Este viento, aunque moderado, aportará una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Morón de la Frontera pueden disfrutar de un día sin interrupciones por el tiempo. Esta ausencia de lluvia, combinada con el cielo despejado, hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 15 grados hacia las 20:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 19:15, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes podrán apreciar en un cielo despejado.

En resumen, el día de hoy en Morón de la Frontera se presenta como una jornada primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia al aire libre sea placentera. Es un momento perfecto para disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.