El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Montilla según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 1 de marzo de 2026, Montilla se prepara para un día mayormente despejado, con cielos que se mantendrán limpios durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 17°C por la tarde, lo que sugiere un ambiente agradable y templado, ideal para actividades al aire libre.
A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16°C durante las horas centrales, proporcionando un tiempo cómodo para los habitantes y visitantes de la localidad. La humedad relativa, que comenzará en un 90% en la mañana, disminuirá gradualmente, alcanzando niveles más confortables de alrededor del 58% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Este viento moderado será un aliado para quienes decidan salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean eventos al aire libre o simplemente desean disfrutar de un paseo por la ciudad.
A medida que se acerque la tarde, el sol se ocultará a las 19:12, marcando el final de un día soleado y agradable. La temperatura comenzará a descender gradualmente, y se espera que al caer la noche, los termómetros marquen alrededor de 11°C. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que la noche sea ideal para disfrutar de actividades nocturnas o simplemente relajarse al aire libre.
En resumen, Montilla disfrutará de un día espléndido, con condiciones meteorológicas favorables que invitan a salir y aprovechar al máximo el entorno.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.
