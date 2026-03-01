El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, se espera en Moguer un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:58. A medida que avance la mañana, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 20 grados hacia las 16:00. Sin embargo, la humedad comenzará a descender, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable. A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas, especialmente en las horas de la tarde, aunque no se prevén precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Moguer podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre 3 y 13 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el sur en la tarde, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un ocaso espectacular a las 19:21. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 12 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para los residentes.

En resumen, el día de hoy en Moguer se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. Los habitantes podrán aprovechar al máximo las horas de sol y la ausencia de precipitaciones, haciendo de este un día perfecto para actividades al exterior.

