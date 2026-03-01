El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11°C y 9°C en las primeras horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8°C en la madrugada. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 16°C en las horas centrales.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 76% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, llegando a un 54% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, pero se espera que el ambiente se torne más confortable conforme la temperatura aumente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una ligera brisa que refrescará el ambiente. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas relacionadas con el viento.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias ni tormentas. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La bruma podría aparecer en las primeras horas de la mañana, pero se disipará rápidamente, dejando paso a un cielo despejado.

La tarde se presentará con intervalos nubosos, pero sin afectar la claridad del cielo. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 11°C al caer el sol, que se producirá a las 19:09. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

En resumen, Martos disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, es una excelente oportunidad para salir y disfrutar del entorno natural.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.