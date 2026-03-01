El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

Hoy, 1 de marzo de 2026, Marchena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , con una ligera disminución a 10 grados hacia las 2 de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 93% a medianoche y disminuyendo gradualmente a un 75% hacia el final de la jornada. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura persistirá, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un tiempo seco y soleado.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En las horas de la tarde, se anticipa que el viento alcance ráfagas de hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las temperaturas más cálidas. La dirección del viento cambiará a sureste en las horas de la tarde, manteniendo una brisa constante que será agradable para quienes se encuentren al aire libre.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la claridad del cielo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y luminoso. La puesta de sol está programada para las 19:15, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día agradable.

En resumen, Marchena disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para actividades al aire libre. Los residentes pueden aprovechar este clima favorable para salir y disfrutar de la naturaleza, ya que no se prevén cambios significativos en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.