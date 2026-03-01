El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

Hoy, 1 de marzo de 2026, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 21 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando el 100% a las 03:00, pero disminuirá gradualmente a medida que avance la jornada. Para el mediodía, se espera que la humedad se sitúe en torno al 60%, lo que contribuirá a una sensación de confort, especialmente en las horas más cálidas. A medida que el sol se eleva, la combinación de temperaturas agradables y una humedad moderada hará que el tiempo sea ideal para paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección predominantemente este, con velocidades que variarán entre 10 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Sin embargo, en las primeras horas de la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 10 km/h, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Mairena del Aljarafe pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con el orto solar a las 07:55 y el ocaso a las 19:18, los habitantes podrán disfrutar de un amplio rango de luz natural. Este día es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente relajarse en el jardín. En resumen, Mairena del Aljarafe se prepara para un día espléndido, ideal para disfrutar de la naturaleza y el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.