El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Lucena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la luminosidad del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con comodidad.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 90% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 49% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, la sensación de humedad podría hacer que las primeras horas se sientan un poco más frías. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la combinación de temperaturas más cálidas y una disminución de la humedad hará que la tarde sea más placentera.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas más activas, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en los momentos de mayor calor. Este viento suave y constante será ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean eventos al aire libre o simplemente desean disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Lucena.

A medida que el día avance hacia la tarde, el ocaso se producirá a las 19:12, ofreciendo un espectáculo visual con la caída del sol. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la noche, lo que sugiere que será recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea estar fuera.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.