El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

Hoy, 1 de marzo de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A partir de la mañana, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque alta en las primeras horas (alrededor del 90%), irá disminuyendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 57% durante la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más cómodo y menos pesado.

El viento será otro factor a tener en cuenta hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur a una velocidad de 3 km/h, aumentando a medida que el día avanza. En las horas centrales del día, se prevé que el viento sople desde el este a velocidades que oscilarán entre los 13 y 16 km/h, alcanzando rachas de hasta 31 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, y el sol brillará con fuerza, especialmente en las horas centrales del día, cuando el cielo se mantenga despejado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando un máximo de 21 grados a las 16:00 horas. Hacia el final del día, se espera que el cielo continúe despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:15 horas. La noche caerá con temperaturas que rondarán los 10 grados, manteniendo un ambiente fresco y agradable.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.