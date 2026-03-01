El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Linares, con intervalos nubosos durante la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La temperatura más baja se registrará en la mañana, con mínimas de 8 grados, mientras que por la tarde se espera un incremento que alcanzará los 17 grados, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 70% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 56% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero a medida que la temperatura suba, el ambiente se tornará más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 4 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día. La dirección del viento será predominantemente del noreste, lo que contribuirá a mantener el tiempo seco y despejado.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que las probabilidades de lluvia son nulas, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La ausencia de lluvia también permitirá que el suelo se mantenga seco, lo que es favorable para la movilidad y las actividades cotidianas.

El amanecer se producirá a las 07:46 y el ocaso a las 19:07, lo que brinda un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. Con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables, hoy es un día perfecto para salir y disfrutar de lo que Linares tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.