El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, se presenta en Lepe con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados. Las mañanas serán frescas, con temperaturas que rondarán los 9 grados en las primeras horas, pero irán en aumento conforme se acerque la tarde. Este contraste térmico es típico de la transición entre invierno y primavera, lo que hace que sea recomendable vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta el 100% en la madrugada, pero disminuirá gradualmente a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 55-60% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura en las horas más frías, pero el sol ayudará a que el ambiente se sienta más cálido durante el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una ligera brisa que será refrescante, especialmente en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean disfrutar de actividades al exterior, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.