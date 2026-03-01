El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lebrija según los datos de la AEMET

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 12°C, descendiendo ligeramente a 11°C en las primeras horas del día.
A medida que avanza la mañana, el termómetro se mantendrá en torno a los 10°C, con una humedad relativa que oscila entre el 84% y el 89%, lo que puede generar una sensación de frescor. La visibilidad será buena, aunque se prevén momentos de niebla en las horas más tempranas, especialmente entre las 03:00 y las 07:00, aunque se disipará rápidamente.
Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 21°C hacia las 16:00 horas. La combinación de un cielo mayormente despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa disminuirá gradualmente, alcanzando un 52% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de confort.
El viento será un factor a tener en cuenta, especialmente en la tarde. Se prevé que sople del sureste con velocidades que oscilarán entre 18 y 24 km/h, alcanzando rachas de hasta 36 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día.
A medida que se acerca la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15°C a las 21:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 66% hacia el final de la jornada. El cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:18 horas.
En resumen, el día de hoy en Lebrija se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. No se prevén precipitaciones, lo que garantiza un día seco y soleado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.
