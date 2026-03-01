El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados, lo que sugiere un ambiente templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo a un 50% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque es recomendable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría ofrecer un ligero frescor en el ambiente. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 22 km/h, especialmente en las horas centrales del día, pero no se anticipan condiciones adversas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el transcurso del día. Esto es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, hay una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, aunque con una probabilidad de solo un 5%, lo que sugiere que es poco probable que se materialicen.

La salida del sol se producirá a las 07:46, y el ocaso está previsto para las 19:08, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el día para salir y disfrutar de la naturaleza, ya que las condiciones meteorológicas son propicias para ello.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.