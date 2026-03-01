El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Jaén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 1 de marzo de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados, lo que sugiere un ambiente templado ideal para actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo a un 50% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque es recomendable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas del día.
En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría ofrecer un ligero frescor en el ambiente. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 22 km/h, especialmente en las horas centrales del día, pero no se anticipan condiciones adversas.
La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el transcurso del día. Esto es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, hay una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, aunque con una probabilidad de solo un 5%, lo que sugiere que es poco probable que se materialicen.
La salida del sol se producirá a las 07:46, y el ocaso está previsto para las 19:08, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el día para salir y disfrutar de la naturaleza, ya que las condiciones meteorológicas son propicias para ello.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.
- Una inmersión en la Edad Media: el Castillo de Almodóvar abre sus puertas para revivir la historia
- Detenido el presunto autor del apuñalamiento a un joven de 23 años en El Carpio
- El Ayuntamiento de Cabra autoriza la instalación de una empresa de frío industrial que creará 50 nuevos empleos
- Senderismo en Córdoba: la ruta que esconde un puente romano poco conocido (y que puedes hacer en una mañana)
- Abre en Córdoba un nuevo paraíso para los celíacos: una panadería con una carta íntegra con productos sin gluten
- Montilla implanta un GPS en el autobús urbano para que los ciudadanos conozcan su ubicación en tiempo real
- Ximénez Iluminación elige Aguilar de la Frontera para su nuevo centro logístico en la A-304
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente