El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

Hoy, 1 de marzo de 2026, en Dos Hermanas, se espera un día mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:54. A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más tempranas. La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

Durante la mañana, la nubosidad se incrementará ligeramente, con periodos de poco nuboso, especialmente entre las 03:00 y las 06:00. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 20 grados hacia el mediodía, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A partir de las 12:00, se espera que el viento cambie a dirección este, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que la tarde avanza, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 21 grados alrededor de las 16:00. La humedad comenzará a descender, lo que hará que la sensación térmica sea más confortable. Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un ocaso espectacular a las 19:17.

En la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 23:00. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables. El viento se calmará, con velocidades que rondarán los 6 km/h, lo que permitirá una noche tranquila y apacible.

En resumen, hoy en Dos Hermanas se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.