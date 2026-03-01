El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

Hoy, 1 de marzo de 2026, Écija se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados en la madrugada. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados en la tarde, lo que hará que las condiciones sean ideales para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta en las primeras horas, con un 82% al amanecer, pero irá disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 49% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y cómodo. La combinación de temperaturas agradables y una humedad más baja hará que la sensación térmica sea bastante placentera.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 6 y 29 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría aportar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden variar considerablemente entre la mañana y la tarde.

No se anticipan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es especialmente positivo para aquellos que tienen planes al aire libre, ya que no habrá necesidad de preocuparse por el tiempo adverso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:14. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Écija, con un tiempo que favorecerá el esparcimiento y la convivencia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.