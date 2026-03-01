El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

Hoy, 1 de marzo de 2026, Coria del Río disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes dispersas en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. Desde la madrugada hasta el mediodía, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde, lo que sugiere un tiempo agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 94%, pero disminuirá a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 44% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura en la mañana, pero el calor se hará más evidente a medida que el sol se eleve en el cielo.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. Este clima es ideal para paseos, deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

El orto se producirá a las 07:55, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 19:18, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. A medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la noche, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre después del atardecer.

En resumen, Coria del Río se prepara para un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.