El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

Hoy, 1 de marzo de 2026, Córdoba se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas a lo largo del día. Las condiciones meteorológicas son favorables, ya que no se prevén precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 10 grados durante las primeras horas de la mañana, descendiendo ligeramente a 9 grados en la madrugada, antes de ir en aumento a medida que avanza el día.

A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados en la tarde, proporcionando un tiempo templado y cómodo para actividades al aire libre. La sensación térmica será agradable, especialmente en las horas centrales del día, cuando el sol brille con más fuerza. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las primeras horas y al caer la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 57% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas.

El viento soplará de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, predominando de dirección oeste y suroeste. En la tarde, se prevé que el viento aumente ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 18 km/h, lo que puede proporcionar un alivio agradable del calor del sol.

Los periodos de mayor nubosidad se concentrarán en la mañana y al final de la tarde, pero en general, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de la luz solar durante la mayor parte del día. La salida del sol será a las 07:50 y se pondrá a las 19:12, lo que brinda una buena cantidad de horas de luz para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día primaveral, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en un parque. Con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado, es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.