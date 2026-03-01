El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

Hoy, 1 de marzo de 2026, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos que se mantendrán limpios durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, con un estado del cielo que se describe como "despejado" en los periodos de la madrugada y la mañana. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 20 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 10 grados en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 20 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 92% en la mañana y bajará a un 46% hacia la tarde, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que significa que los habitantes de Castilleja de la Cuesta pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del suroeste a una velocidad de 16 km/h, aumentando ligeramente a 26 km/h en algunos momentos. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el este, con ráfagas que alcanzarán hasta 33 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

La salida del sol está programada para las 07:55, y el ocaso será a las 19:18, lo que proporcionará un día largo y luminoso para disfrutar. En resumen, Castilleja de la Cuesta experimentará un día ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.