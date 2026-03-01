El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 55% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 16 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas más cálidas del día, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 19:22, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para pasear por la playa, realizar deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un café en una terraza. La combinación de sol y brisa hará que la jornada sea placentera y reconfortante.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.