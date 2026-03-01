El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 10 grados a la hora del almuerzo.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 97% a las 00:00 horas y el 100% a la 01:00. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 60% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán durante la tarde, alcanzando hasta 42 km/h. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, por lo que se recomienda tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar del día. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un día en familia.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 18 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas. Sin embargo, al caer la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, llegando a los 12 grados hacia las 23:00 horas.

El ocaso se producirá a las 19:16, marcando el final de un día que, a pesar de las bajas temperaturas, se presentará como una jornada soleada y sin nubes. En resumen, Carmona disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas frescas y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.