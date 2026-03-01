El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, se presenta con condiciones meteorológicas mayormente despejadas en Camas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, con una temperatura inicial de 12 grados que descenderá ligeramente a lo largo de la mañana, alcanzando los 10 grados en las horas más frescas. La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% y bajando gradualmente, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se eleve, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. La brisa será moderada, con vientos predominantes del este, alcanzando velocidades de hasta 32 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, haciendo que la jornada sea ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, no se anticipa lluvia en ninguna de las horas del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes de Camas pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo.

Durante la tarde, la humedad relativa disminuirá, alcanzando niveles más cómodos, alrededor del 40% hacia el final del día. Esto, combinado con la temperatura más cálida, creará un ambiente propicio para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos. Sin embargo, al caer la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, llegando a los 12 grados hacia la medianoche, con un cielo que se mantendrá despejado.

Los momentos de orto y ocaso serán a las 07:55 y 19:18, respectivamente, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. En resumen, el día de hoy en Camas se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

