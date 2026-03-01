El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cabra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 1 de marzo de 2026, el tiempo en Cabra se presenta mayormente despejado a lo largo del día, con algunas variaciones en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se sitúa en torno a los 11 grados , con una humedad relativa alta del 91%, lo que puede generar una sensación de frescor. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas centrales del día.
La visibilidad será buena, aunque se prevé la presencia de bruma y niebla en algunos momentos, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera que estas condiciones mejoren, permitiendo disfrutar de un día mayormente soleado.
El viento soplará de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 7 km/h. En las horas más cálidas del día, se registrarán ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 26 km/h, lo que aportará una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. A lo largo de la tarde, el viento se moderará, manteniéndose en torno a los 4 km/h hacia el final del día.
En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de que se produzcan. Esto permitirá que los habitantes de Cabra disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La temperatura máxima alcanzará los 18 grados en las horas de mayor calor, proporcionando un ambiente agradable para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos.
A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia las 22:00 horas. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando el 81%, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche. El ocaso se producirá a las 19:11, marcando el final de un día que, aunque fresco, promete ser soleado y agradable para los residentes de Cabra.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.
