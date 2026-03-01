El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Las Cabezas de San Juan según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 1 de marzo de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:54. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 10 grados a media mañana. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 92% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.
Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 21 grados hacia las 16:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo mayormente despejado, lo que favorecerá actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 52% hacia las horas de la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más cómodo.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día.
No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que garantiza un día seco y soleado. A medida que se acerque el ocaso, programado para las 19:17, las temperaturas se situarán en torno a los 16 grados, ofreciendo un ambiente agradable para disfrutar de la puesta de sol.
En resumen, el día de hoy en Las Cabezas de San Juan se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Es un día ideal para actividades familiares, paseos o simplemente disfrutar de la naturaleza en un entorno tranquilo y soleado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.
