El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bormujos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 1 de marzo de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados. Este ascenso en la temperatura será gradual, comenzando con 12 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente hacia la tarde.
La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% a las 2 de la mañana, pero irá disminuyendo a medida que avance el día. Para el mediodía, se espera que la humedad se sitúe en torno al 84%, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. A medida que la tarde se acerque, la humedad se estabilizará en un 46%, lo que hará que el tiempo sea más cómodo para actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este a velocidades que oscilarán entre 10 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Este viento, aunque moderado, será un alivio en las horas más cálidas del día.
No se esperan precipitaciones en Bormujos, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.
A medida que se acerque la noche, el cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:18 horas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del buen tiempo en Bormujos, con un tiempo ideal para actividades al aire libre y un ambiente agradable que invita a salir y disfrutar de la naturaleza.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.
